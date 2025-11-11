Сенатор Климов: Киев хотел угнать МиГ-31, поскольку у Запада нет аналогов

Попытка угона российского МиГ-31 была сделана с целью «покопаться» в истребителе. Об этом заявил сенатор Совфеда, член российского Совета по внешней оборонной политике Андрей Климов, чьи слова приводит Life.ru.

«Они себя подставляют, а не нас, потому что они действуют репрессивными методами. Речь идет об угоне военного корабля», — сказал он.

По его словам, у Киева на это есть две причины. Во-первых, НАТО имеет огромное желание поближе рассмотреть российские истребители, так как у стран Запада нет аналогов. Во-вторых, по мнению сенатора, противник хотел продемонстрировать всемогущество, которого у него нет.

Ранее стало известно, что сотрудники украинской военной разведки намеревались завербовать российских летчиков, обещая выплатить им три миллиона долларов. ГУР планировало направить МиГ-31 в Румынию, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.