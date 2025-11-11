Неизвестные отрезали пенсионеру гениталии и сбросили его в колодец

В Испании неизвестные кастрировали пенсионера и сбросили его в колодец

В Испании нашли останки 63-летнего мужчины со следами жестоких увечий. Об этом сообщает Daily Express.

Тело было извлечено из колодца на территории частного дома в деревне Лоренцана. У пенсионера, который оказался хозяином участка и дома, были отрезаны гениталии. Их нашли поблизости от колодца. После осмотра места происшествия полицейские предположили, что с мужчиной расправились неизвестные, которые затем сбросили тело в колодец.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, включая ритуальное убийство и акт мести. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, а территория оцеплена для дальнейшего расследования.

Ранее в Южном Судане женщина отрезала гениталии мужу после семейной ссоры. Она сделала это, пока мужчина спал.