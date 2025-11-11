Наука и техника
Открыт безопасный способ восстановления мозга после инсульта

NB: Ультразвуковое воздействие снижает повреждение нервных клеток после инсульта
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Art_Photo / Shutterstock / Fotodom  

Ученые из Стэнфордского университета разработали безопасный и неинвазивный метод, который помогает очищать мозг от токсичных остатков крови после инсульта. Как сообщается в Nature Biotechnology (NB), низкоинтенсивное ультразвуковое воздействие активирует естественные механизмы выведения клеточного мусора, снижая воспаление и повреждение нервных клеток.

В экспериментах на мышах с моделями геморрагического инсульта ультразвук удалял более половины скопившихся эритроцитов и направлял их в глубокие шейные лимфатические узлы, отвечающие за очищение организма. У животных, получавших лечение, наблюдалось меньше отеков, повреждений тканей и воспалений, а также улучшались показатели выживаемости, веса и двигательных функций.

Исследователи подчеркивают, что метод соответствует действующим стандартам безопасности для ультразвуковых процедур и не требует хирургического вмешательства или лекарств. Если результаты подтвердятся в клинических испытаниях на людях, технология может стать новым способом лечения геморрагического инсульта, а в будущем — и других заболеваний мозга, связанных с накоплением токсичных отходов, включая травмы и болезнь Альцгеймера.

Ранее стало известно, что избыточное потребление соли разрушает сосуды и ускоряет развитие атеросклероза даже у людей с нормальным давлением.

Свежая Россия
