18:06, 5 ноября 2025Наука и техника

Раскрыта недооцененная причина разрушения сосудов

Nutrients: Высокое потребление соли разрушает сосуды и провоцирует атеросклероз
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jelena Zelen / Shutterstock / Fotodom

Избыточное потребление соли разрушает сосуды и ускоряет развитие атеросклероза даже у людей с нормальным давлением, выяснили польские и австралийские ученые. Обзор, опубликованный в журнале Nutrients, показывает, что соль воздействует на сосуды напрямую, вызывая воспаление, повреждение эндотелия и изменения микрофлоры кишечника.

По словам авторов, соль не просто повышает давление — она разрушает защитный гликокаликс, уменьшает выработку оксида азота, делает сосуды жесткими и «липкими» для клеток иммунной системы. Этот процесс запускает воспаление и образование бляшек, даже если артериальное давление остается нормальным.

Кроме того, избыток натрия нарушает баланс кишечных бактерий, снижая уровень полезных короткоцепочечных жирных кислот и повышая концентрацию веществ, способствующих воспалению.

Ученые подчеркивают: чрезмерное потребление соли — один из главных, но недооцененных факторов сердечно-сосудистого риска. Переход на рацион с умеренным содержанием соли (менее пяти граммов в день) и отказ от переработанных продуктов способны значительно снизить вероятность инфаркта и инсульта.

Ранее ученые выяснили, что регулярное добавление соли в еду связано с повышенным риском депрессии и тревожных расстройств.

    Все новости