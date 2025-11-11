Овчарка спасла шестерых бойцов СВО от атаки ВСУ ценой своей жизни

Овчарка по кличке Донбасс спасла шестерых бойцов специальной военной операции (СВО) из Иркутской области от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ценой своей жизни. Ее номинировали на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый Оскар»), сообщили в пресс-службе Народного фронта по российскому региону.
Как рассказали в организации, шестеро бойцов разместились на ночлег в палатке, а у входа расположилась собака. Когда ночью ВСУ атаковали позиции российских бойцов с дрона, пес разбудил всех лаем. Ранения получили три бойца, остальным удалось спастись. Животное приняло на себя основной удар — его посекло осколками, пес не выжил.
Со слов бойцов, овчарка и ранее их спасала, сообщая лаем о приближающихся ракетах или беспилотниках ВСУ.
Ранее сообщалось, что собака по кличке Победа помогла российским военным пробраться через минные поля в зоне СВО. Она стала золотым призером международной премии.