20:07, 11 ноября 2025Россия

Овчарка спасла шестерых бойцов СВО от атаки ВСУ ценой своей жизни

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: «Народный фронт I Иркутская область» / VK

Овчарка по кличке Донбасс спасла шестерых бойцов специальной военной операции (СВО) из Иркутской области от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ценой своей жизни. Ее номинировали на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый Оскар»), сообщили в пресс-службе Народного фронта по российскому региону.

Как рассказали в организации, шестеро бойцов разместились на ночлег в палатке, а у входа расположилась собака. Когда ночью ВСУ атаковали позиции российских бойцов с дрона, пес разбудил всех лаем. Ранения получили три бойца, остальным удалось спастись. Животное приняло на себя основной удар — его посекло осколками, пес не выжил.

Со слов бойцов, овчарка и ранее их спасала, сообщая лаем о приближающихся ракетах или беспилотниках ВСУ.

Ранее сообщалось, что собака по кличке Победа помогла российским военным пробраться через минные поля в зоне СВО. Она стала золотым призером международной премии.

