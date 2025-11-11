Переживающему о проблемах с алкоголем у партнерши мужчине дали совет

Коуч по отношениям Лаура Коллинз дала совет мужчине, переживающему о начинающемся у партнерши алкоголизме. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

Мужчина рассказал, что его девушка красивая, веселая, потрясающе готовит и подходит ему в постели. Единственный ее недостаток заключается в том, что она любит выпить, но отказывается признавать наличие проблемы. «Я также заметил, что она пьет втайне. Например, когда она приезжает ко мне и у нас нет планов куда-то идти, она выпивает полбутылки вина в своей машине, прежде чем позвонить в дверь. Я знаю это, потому что находил бутылки, засунутые под сиденье. В ответ на вопросы она просто сердилась и говорила, что это пустяки. Ей всего 28, какой она будет через 10 лет?» — задается вопросом автор письма.

В ответ коуч отметила, что отказаться от алкоголя человек сможет, только когда сам признает проблему. «Чрезмерное употребление алкоголя часто маскирует другие проблемы, с которыми человеку слишком больно сталкиваться, и иногда только терапия поможет разобраться в них. Серьезный, но мягкий разговор, когда ваша девушка трезва, может дать больше, чем ваши прежние разговоры, особенно если ваши усилия могут быть истолкованы как "придирки"», — посоветовала Коллинз.

Она также призвала мужчину четко дать партнерше понять, что если она не обратится за помощью, то потеряет его. По ее мнению, возможно, это та встряска, в которой она нуждается.

Ранее Коллинз дала совет женщине, обнаружившей через 25 лет брака, что у ее мужа есть ребенок от другой. Коуч посоветовала женщине обратиться к семейному психологу, чтобы понять, почему измена стала частью их жизни.