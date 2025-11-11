ВСУ атаковали два региона России на удалении тысячи километров от границы с Украиной

Минобороны: Дроны ВСУ сбили над Оренбургской и Саратовской областями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два региона России, которые расположены на расстоянии около тысячи километров от границы с Украиной. Речь идет о Саратовской и Оренбургской областях, сообщили в Минобороны России.

Над территорией Саратовской области, которая находится на удалении от госграницы порядка 700 километров, сбили два украинских дрона. Над Оренбургской — расположенной за 1,4 тысячи километров от Украины — еще один.

По данным оборонного ведомства, атаки были совершены с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 8:00 до 13:00 по московскому времени. Их перехватили и уничтожили российские средства противовоздушной обороны (ПВО).

Сообщается, что в этот же период дежурные системы ПВО сбили еще один украинский беспилотник над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что в ночь на вторник, 11 ноября, силы ПВО сбили 37 дронов ВСУ над регионами России. Больше всего — 10 — было уничтожено над Крымом.