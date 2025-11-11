Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:35, 11 ноября 2025Россия

ВСУ атаковали два региона России на удалении тысячи километров от границы с Украиной

Минобороны: Дроны ВСУ сбили над Оренбургской и Саратовской областями
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два региона России, которые расположены на расстоянии около тысячи километров от границы с Украиной. Речь идет о Саратовской и Оренбургской областях, сообщили в Минобороны России.

Над территорией Саратовской области, которая находится на удалении от госграницы порядка 700 километров, сбили два украинских дрона. Над Оренбургской — расположенной за 1,4 тысячи километров от Украины — еще один.

По данным оборонного ведомства, атаки были совершены с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 8:00 до 13:00 по московскому времени. Их перехватили и уничтожили российские средства противовоздушной обороны (ПВО).

Сообщается, что в этот же период дежурные системы ПВО сбили еще один украинский беспилотник над акваторией Черного моря.

Ранее стало известно, что в ночь на вторник, 11 ноября, силы ПВО сбили 37 дронов ВСУ над регионами России. Больше всего — 10 — было уничтожено над Крымом.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали два региона России на удалении тысячи километров от границы с Украиной

    В Подмосковье построили вип-ЖК для белок

    В Раде заявили о преувеличении важности двух регионов

    Раскрыты дата и место похорон Владимира Симонова

    Политик из Германии отказался видеть угрозу в лице России

    Военный высказался о сроках перехода Красноармейска под контроль России

    Правоохранители разберутся в обрушении на машины горнолыжного комплекса в Подмосковье

    Туристы сорвались со склона в ущелье в российском регионе

    Валя Карнавал показала внешность на детском фото

    Собчак ответила на слух о возможности переезда в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости