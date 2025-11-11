Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:14, 11 ноября 2025Россия

Украина за ночь выпустила по России десятки беспилотников

МО РФ: Силы ПВО за ночь сбили 37 БПЛА ВСУ над регионами России
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь выпустили по территории России десятки беспилотников — система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 37 единиц. Об этом сообщает российское Министерство обороны.

По сообщению оборонного ведомства, больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — 10 дронов — было сбито над Крымом, еще восемь — над Саратовской областью, семь над Орловской областью, по три над Ростовской и Липецкой областями и акваторией Черного моря, а также по одному над Брянской, Воронежской и Калужской областями.

О пострадавших или разрушениях на земле Минобороны не сообщало.

При этом со слов губернатора Саратовской области Романа Бусаргина известно, что в результате атаки БПЛА в регионе были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Больше не тратим деньги на Украину». Трамп заявил о конце финансирования Киева

    Туристка побывала в российском городе и описал его фразой «немало маргинальных личностей»

    Сенат США принял решение на фоне приостановки правительства

    Золото подорожало на новостях из США

    Токаев сделал «исключительное» заявление о Путине

    Бывшего главу департамента культуры Москвы захотели лишить миллиарда рублей

    Трамп пожаловался на невозможность принять Си Цзиньпина в Белом доме

    Прохор Шаляпин назвал себя нищим и признался в классовой зависти к Собчак

    Российский «Ансат-М» представят на Dubai Airshow

    В России заявили об осознании Западом важного факта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости