Украина за ночь выпустила по России десятки беспилотников

МО РФ: Силы ПВО за ночь сбили 37 БПЛА ВСУ над регионами России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь выпустили по территории России десятки беспилотников — система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 37 единиц. Об этом сообщает российское Министерство обороны.

По сообщению оборонного ведомства, больше всего беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — 10 дронов — было сбито над Крымом, еще восемь — над Саратовской областью, семь над Орловской областью, по три над Ростовской и Липецкой областями и акваторией Черного моря, а также по одному над Брянской, Воронежской и Калужской областями.

О пострадавших или разрушениях на земле Минобороны не сообщало.

При этом со слов губернатора Саратовской области Романа Бусаргина известно, что в результате атаки БПЛА в регионе были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.