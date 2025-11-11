В России прокомментировали слова Трампа о прекращении финансирования Украины

Депутат Чепа: Военная помощь США Украине продолжается косвенным путем

США прекратили финансирование Киева, но продолжают косвенным путем оказывать стране военную помощь, указал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на слова американского президента Дональда Трампа об отсутствии трат на Украину.

Ранее глава Белого дома заявил о том, что США перестали финансировать Украину. При этом он отметил, что теперь Вашингтон получает деньги за поставки вооружения Киеву через НАТО.

«Трамп уже несколько раз говорил о том, что они не дают деньги Украине. Да, не дают, это правда, но они косвенно передают оружие Украине. Финансирование они прекратили, но оказание помощи, в том числе военной помощи, продолжается косвенным путем. При поставках оружия Западу в сертификате конечного пользователя не указывается, что запрещено это оружие перепродавать и поставлять в другие страны. Это дает возможность партнерам по НАТО передавать оружие Украине, расплачиваясь с США», — поделился депутат.

Трамп также заявил, что благодаря его усилиям конфликт на Украине больше не грозит обернуться мировой войной. Кроме того, он вновь подчеркнул, что конфликт бы не начался, если бы он был президентом.

14 июля Трамп сообщил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине. «Мы, США, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они будут за него платить», — сказал он.