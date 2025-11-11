Популярная российская блогерша рассказала о пережитом в детстве сексуальном насилии

Популярная российская блогерша и сексолог Ольга Василенко рассказала, что в подростковом возрасте пережила сексуальное насилие. Об этом она заявила в проекте «Макарена», видео доступно во «ВКонтакте».

По словам блогерши, когда ей было 12 лет, ее изнасиловал 18-летний знакомый. Василенко отметила, что насилие произошло у нее дома, когда они остались одни. «Так как это был полноценный насильственный акт, ты испытываешь очень сильную боль», — добавила сексолог. Василенко указала, что не обратилась за помощью после изнасилования.

Она также подчеркнула, что смогла пережить и отпустить эту ситуацию.

Ранее Василенко прокомментировала слова украинского певца Ивана Дорна о том, что он ходит голым перед 10-летней дочерью, поскольку ему нравится ощущение свободы. Сексолог заявила, что для родителей всегда в приоритете должна быть безопасность ребенка, а не собственные ощущения.