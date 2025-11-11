Посол Азербайджана заявил о новом уровне отношений Москвы и Баку

Отношения Азербайджана и России вышли на новый уровень. Об этом заявил посол страны в РФ Рахман Мустафаев, передает RTVI.

«Окончательное урегулирование этого [армяно-азербайджанского] конфликта создало благоприятные условия для поднятия на новый уровень отношений между Баку и Москвой — уровень союзнического взаимодействия», — рассказал посол.

По его словам, у страны высвободились ресурсы для реализации экономических и транспортных проектов, которые смогут связать экономики России, Турции и Ирана, а также стран Центральной Азии и Ближнего и Среднего Востока.

Ранее бывший президент Армении и первый президент ныне упраздненной непризнанной Нагорно-Карабахской республики Роберт Кочарян предложил сделать Россию гарантом мира с Азербайджаном.