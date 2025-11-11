Мир
06:36, 11 ноября 2025

Российский посол назвал условие завершения конфликта на Украине «уже завтра»

Посол Алипов назвал условием завершения конфликта на Украине диалог с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Конфликт на Украине мог бы «закончиться уже завтра», если бы Европейский союз (ЕС) и НАТО вели диалог с Россией. Об этом во время презентации книги «Тысячелетняя война: Россия и Запад» Ачалы Мулик заявил посол РФ в Индии Денис Алипов, его слова приводит информационное агентство Press Trust of India.

Как утверждает дипломат, главным препятствием для достижения мира на Украине является «антироссийский крестовый поход» Европы.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что мир с президентом Украины Владимиром Зеленским невозможен, так что западные страны могут его устранить, чтобы добиться завершения конфликта. Политик пояснил, что украинский лидер и его приближенные относятся к партии войны.

