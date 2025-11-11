Появились подробности расправы над сотрудником военной полиции в российском регионе

Сотрудника военной полиции убили в Забайкалье во время поиска дезертира

С 34-летним сотрудником военной полиции расправились в Забайкальском крае во время поиска дезертира. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

По его данным, с 9 ноября в регионе военная полиция проводит рейды по поиску военнослужащих, не вернувшихся в часть из отпуска или самовольно оставивших место службы. Как сообщают местные жители, рейды проходили с применением грубой физической силы. Сотрудники военной полиции смогли выяснить местоположение двух разыскиваемых.

По словам правоохранителей, в связи с нарушениями во время рейдов поступило по меньшей мере четыре заявления о превышении полномочий сотрудниками военной полиции, по ним проводятся проверки.

Во время одного из рейдов произошло ЧП. Когда военные полицейские проверяли адрес в городе Борзя, посторонний местный житель дождался их выхода из подъезда и выстрелил в одного из полицейских.

Возбуждено уголовное дело. Личность стрелявшего установлена, его разыскивают. По основной версии, расправа произошла из-за личных неприязненных отношений.

О расправе над сотрудником военной полиции стало известно 11 ноября. Сообщалось, что стрелявший в спешке скрылся на машине.