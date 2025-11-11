Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:22, 11 ноября 2025Силовые структурыЭксклюзив

Появились подробности расправы над сотрудником военной полиции в российском регионе

Сотрудника военной полиции убили в Забайкалье во время поиска дезертира
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

С 34-летним сотрудником военной полиции расправились в Забайкальском крае во время поиска дезертира. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

По его данным, с 9 ноября в регионе военная полиция проводит рейды по поиску военнослужащих, не вернувшихся в часть из отпуска или самовольно оставивших место службы. Как сообщают местные жители, рейды проходили с применением грубой физической силы. Сотрудники военной полиции смогли выяснить местоположение двух разыскиваемых.

По словам правоохранителей, в связи с нарушениями во время рейдов поступило по меньшей мере четыре заявления о превышении полномочий сотрудниками военной полиции, по ним проводятся проверки.

Во время одного из рейдов произошло ЧП. Когда военные полицейские проверяли адрес в городе Борзя, посторонний местный житель дождался их выхода из подъезда и выстрелил в одного из полицейских.

Возбуждено уголовное дело. Личность стрелявшего установлена, его разыскивают. По основной версии, расправа произошла из-за личных неприязненных отношений.

О расправе над сотрудником военной полиции стало известно 11 ноября. Сообщалось, что стрелявший в спешке скрылся на машине.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Азербайджан обратился к «братской стране» по поводу крушения самолета

    Россиянам назвали главного врага суставов

    Стало известно о новых успехах ВС России в Купянске

    В московской школе подростки отравились пивом с транквилизатором во время учебы

    Врач перечислила восстанавливающие печень продукты

    Минфин России подсчитал ненефтегазовые доходы бюджета

    Двукратный рост ставок по семейной ипотеке подвергся критике в Госдуме

    Появились подробности об ударе ВСУ по предприятию в полутора тысячах километрах от границы

    Экс-борцу с коррупцией российского региона вынесли приговор за взятку на сотни миллионов

    Фитнес-тренер раскрыла россиянкам простые способы сжечь жир на бедрах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости