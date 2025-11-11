Президент Польши пожаловался на отказ спецслужб встречаться

Президент Польши Навроцкий пожаловался на отказ глав спецслужб во встрече

Президент Польши Кароль Навроцкий пожаловался на отказ глав спецслужб во встрече с ним. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу Republika.

«Впервые в истории Третьей польской республики, после 1989 года, руководители спецслужб отказались встретиться с демократически избранным президентом Польши», — отметил Навроцкий.

Польский лидер добавил, что ждет извинений и явки от глав спецслужб. Произошедшее связано с тем, что премьер-министр Польши обвинил Навроцкого в отказе присваивать офицерские звания разведчикам и контрразведчикам, окончившим обучение. Президент пообещал обсудить этот вопрос.

В начале ноября польский премьер обрушился с критикой на Навроцкого и обвинил его в ведении войны с польским правительством из-за отказа подписывать документ о присвоении офицерских званий сотрудникам Агентства внутренней безопасности и контрразведки Польши. В связи с этим сорвалась торжественная церемония, в которой должен был принять участие Туск.