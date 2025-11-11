Из жизни
19:23, 11 ноября 2025Из жизни

Принц Уильям и Кейт Миддлтон рассказали своим детям о раке

Принц Уильям рассказал об отсутствии запретных тем с детьми
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Alberto Pezzali / Reuters

Принц Уильям в ходе визита в Бразилию раскрыл подробности семейной жизни в период лечения супруги от онкологического заболевания. Об этом сообщает The Times.

В эксклюзивном интервью бразильскому телеканалу наследник британского престола признался, что он и Кейт Миддлтон выбрали политику полной откровенности, когда пришло время рассказать детям о ее диагнозе. По его словам, двенадцатилетний Джордж, десятилетняя Шарлотта и семилетний Луис задавали множество «сложных вопросов» о раке, на которые родители старались давать честные ответы.

Уильям подчеркнул, что в их семье не существует запретных тем, а все трудности преодолеваются совместно. Он также заявил, что у их детей нет личных телефонов. Принц и его супруга стараются разделить поровну обязанность водить детей в школу и забирать их, но получается, что Кейт чаще выполняет обязанности «семейного таксиста». Наследник престола отметил, что, когда Джордж перейдет в среднюю школу, ему, возможно, разрешат пользоваться телефоном.

Кейт Миддлтон страдает от рака. В сентябре 2024 года она объявила о завершении курса лечения и стала вновь появляться на официальных мероприятиях. Позднее стало известно, что болезнь протекала тяжелее, чем сообщалось.

Ранее сообщалось, что Уильям дал интервью за кружкой пива в пабе. Во время беседы он рассказал, что считает 2024-й самым тяжелым годом в своей жизни.

Свежая Россия
    Все новости