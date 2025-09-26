Принц Уильям выпил пива и рассказал про самый тяжелый год в своей жизни

Daily Mail: Принц Уильям сказал, что 2024 год был самым тяжелым в его жизни

Старший сын короля Карла III принц Уэльский Уильям дал интервью канадскому актеру Юджину Леви и назвал год в своей жизни, который он считает самым тяжелым. Об этом сообщает Daily Mail.

Леви взял интервью у наследника британского престола во время съемок нового тревел-шоу, которое должно выйти на платформе Apple TV+ в октябре. Сын британского монарха устроил для актера экскурсию по Виндзорскому замку, а затем спросил, не хотел бы тот выпить с принцем. Леви с радостью согласился.

Во время беседы за кружкой пива в пабе принц Уэльский рассказал о своей жизни в последнее время. «Я бы сказал, что 2024 год был самым тяжелым в моей жизни. Знаете, жизнь посылается нам в испытание. И умение преодолевать эти испытания делает нас такими, какие мы есть», — сказал Уильям.

Как пишет Daily Mail, наследник престола имел в виду испытания, связанные с раком у его супруги Кейт Миддлтон и Карла III. В ноябре принц Уильям уже упоминал, что 2024 год был очень тяжелым.

Ранее сообщалось, что в последнее время у принца Уильяма складываются напряженные отношения с отцом. Королевский биограф Тина Браун заявила, что между монархом и наследником престола возникло напряжение из-за отношения принца Уильяма к королевским обязанностям.