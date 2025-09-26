Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:21, 26 сентября 2025Из жизни

Принц Уильям выпил пива и рассказал про самый тяжелый год в своей жизни

Daily Mail: Принц Уильям сказал, что 2024 год был самым тяжелым в его жизни
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Toby Melville / Reuters

Старший сын короля Карла III принц Уэльский Уильям дал интервью канадскому актеру Юджину Леви и назвал год в своей жизни, который он считает самым тяжелым. Об этом сообщает Daily Mail.

Леви взял интервью у наследника британского престола во время съемок нового тревел-шоу, которое должно выйти на платформе Apple TV+ в октябре. Сын британского монарха устроил для актера экскурсию по Виндзорскому замку, а затем спросил, не хотел бы тот выпить с принцем. Леви с радостью согласился.

Во время беседы за кружкой пива в пабе принц Уэльский рассказал о своей жизни в последнее время. «Я бы сказал, что 2024 год был самым тяжелым в моей жизни. Знаете, жизнь посылается нам в испытание. И умение преодолевать эти испытания делает нас такими, какие мы есть», — сказал Уильям.

Материалы по теме:
Кейт Миддлтон чудом осталась жива после болезни. Почему ее новое исчезновение вызвало панику в Букингемском дворце?
Кейт Миддлтон чудом осталась жива после болезни.Почему ее новое исчезновение вызвало панику в Букингемском дворце?
26 июня 2025
Стало известно о секретном плане на случай похорон Кейт Миддлтон. Что задумала британская королевская семья?
Стало известно о секретном плане на случай похорон Кейт Миддлтон. Что задумала британская королевская семья?
4 июня 2025
Кейт Миддлтон внезапно излечилась от рака, но в это верят не все. Почему во дворце не хотят признавать, что она здорова?
Кейт Миддлтон внезапно излечилась от рака, но в это верят не все. Почему во дворце не хотят признавать, что она здорова?
9 сентября 2024

Как пишет Daily Mail, наследник престола имел в виду испытания, связанные с раком у его супруги Кейт Миддлтон и Карла III. В ноябре принц Уильям уже упоминал, что 2024 год был очень тяжелым.

Ранее сообщалось, что в последнее время у принца Уильяма складываются напряженные отношения с отцом. Королевский биограф Тина Браун заявила, что между монархом и наследником престола возникло напряжение из-за отношения принца Уильяма к королевским обязанностям.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ООН поддержала идею Путина

    Стало известно о сдаче подмосковного замка Пугачевой в аренду

    Возлюбленная звезды «Фабрики звезд» объяснила его измены химией

    Тучный кот сбежал от хозяина в первый класс самолета и попал на видео

    В Минске назвали цели размещения «Орешника» в Белоруссии

    Серябкина вспомнила о ставшем мемом наряде-броколли фразой «меня это веселит»

    Певица Лолита поделилась воспоминаниями о Кеосаяне

    Медведь вышел на улицы российского города и попал на видео

    Нежелание Венгрии отказываться от нефти из России объяснили

    Названа повышающая вероятность инфаркта и инсульта специя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости