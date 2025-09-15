Из жизни
19:32, 15 сентября 2025

Стало известно о напряженных отношениях короля Карла III и принца Уильяма

Королевский биограф Браун: Принц Уильям стал раздражать Карла III
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Hannah McKay - WPA Pool / Getty Images

Король Карл III в настоящее время меньше раздражен принцем Гарри, чем своим старшим сыном, принцем Уильямом. Об этом Daily Mail рассказала королевский биограф Тина Браун.

Браун утверждает, что между монархом и наследником престола возникло напряжение из-за отношения принца Уильяма к королевским обязанностям. В последнее время принц Уильям работал куда меньше, чем его борющийся с раком отец. Король Карл, по утверждению Браун, считает тщательно культивируемый Уильямом образ заботливого отца «тактической критикой» его собственных недостатков в качестве родителя. Все это стало его раздражать.

Браун отмечает, что за последние семь месяцев у принца Уильяма было пять семейных отпусков, в то время как Карл, несмотря на болезнь, проводил официальные мероприятия в течение 175 дней за последние 12 месяцев.

Визит Гарри в Великобританию, который включал встречу с отцом впервые за 19 месяцев и пожертвование 1,1 миллиона фунтов (примерно 125 миллионов рублей) благотворительному проекту Children in Need, был охарактеризован как успешный «перезапуск» отношений.

Ранее сообщалось, что, по словам бывшего сотрудника дворца, Карл III был бы рад увидеть братьев вместе. Против выступает принц Уильям, который остается врагом самой идеи примирения.

.
