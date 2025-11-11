Интернет и СМИ
07:34, 11 ноября 2025Интернет и СМИ

Прохор Шаляпин назвал себя нищим и признался в классовой зависти к Собчак

Прохор Шаляпин заявил, что считает себя нищим по сравнению с Ксенией Собчак
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Известный российский певец Прохор Шаляпин назвал себя нищим по сравнению с журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак. Об этом он заявил в интервью с ней, запись беседы доступна на YouTube.

Артист признался, что испытывал классовую зависть к Собчак. «Когда я из нищеты, из низов, провинция, и смотришь на тебя (...) Да, я завидовал. Как так: у меня отец в тюрьме сидит, а у тебя — выдающийся деятель? (отец Ксении Собчак Анатолий Собчак был мэром Санкт-Петербурга, известным советским и российским политиком — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Шаляпин.

Он добавил, что перестал испытывать негативные эмоции к телеведущей, когда познакомился с ней. По словам певца, тогда он понял, что Собчак многого добилась своим трудом.

В том же интервью Шаляпин раскрыл правду о романах с пожилыми женщинами. По его словам, со многими из них у него не было интимной связи.

