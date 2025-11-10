Прохор Шаляпин рассказал про отношения со «старухами»

Шаляпин признался, что не имел близости со многими пожилыми возлюбленными

Певец и шоумен Прохор Шаляпин раскрыл правду про свои отношения со «старухами» в интервью журналистке Ксении Собчак, доступном на YouTube.

Артист признался, что отношения со многими пожилыми возлюбленными были у него ради хайпа. «Конечно, это уже больше юмористический образ, в котором я живу и который создал невольно. У меня были подруги старше меня, но не со всеми из них я спал. Я считаю, что я уже заложник этого образа, но он меня не унижает. Я поддерживаю женщин, которые испытывают комплекс своих лет», — признался Шаляпин.

