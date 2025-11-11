Прохор Шаляпин раскрыл гонорары за участие в «Пусть говорят» и назвал их копейками

Шаляпин заявил, что получал в «Пусть говорят» 50 тысяч рублей за программу

Известный российский певец Прохор Шаляпин рассказал, сколько получал за участие в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Подробности он раскрыл в интервью журналистке и телеведущей Ксении Собчак, запись их беседы доступна на YouTube.

Шаляпин напомнил, что снимался в проекте со своей избранницей Ларисой Копенкиной, которая была старше него на 27 лет. Артист уточнил, что в первых пяти передачах, посвященных паре, они снимались бесплатно. Однако позднее другой канал предложил Шаляпину и Копенкиной сниматься у них за деньги. По словам певца, после этого Первый канал также решил платить им гонорары.

«Там все равно это копейки, конечно, в любом случае (...) 50-60, может быть, 100 тысяч за съемку», — уточнил Шаляпин.

Ранее певец рассказал об отношениях с пожилыми женщинами. По его словам, не со всеми из них у него была интимная связь.