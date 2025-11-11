Забота о себе
15:34, 11 ноября 2025Забота о себе

Простывших россиян призвали не обтираться водкой

Врач Молодой предупредил об интоксикации из-за обтирания водкой при температуре
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Педиатр Дмитрий Молодой призвал не снижать температуру при простуде с помощью обтирания уксусом или водкой. Об этом популярном у россиян народном методе он высказался в своем Telegram-канале.

Молодой предупредил, что обтирание водкой или уксусом является не только неэффективным, но и опасным. Побочными эффектами этого метода он назвал усиление интоксикации, аллергические реакции и увеличение риска возникновения ларингита.

«Напомню, сейчас обтирание практикуется теплой водой (39-40°C) при температуре выше 40°C и полном отсутствии признаков озноба. Является вспомогательным методом и практически никогда не используется самостоятельно. Основной — прием жаропонижающих», — добавил врач.

Ранее терапевт Ольга Чиркова призвала в холодное время года включить в рацион несколько продуктов. Так, по ее словам, зимой важно употреблять много рыбы и творога.

