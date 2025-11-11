Бывший СССР
Путин и Токаев встретятся за обедом

Песков: Токаев встретится с Путиным за неформальным обедом во время визита в РФ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретится с российским коллегой Владимиром Путиным за неформальным обедом во время своего визита в Россию. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вечером запланирована в рамках государственного визита президента Республики Казахстан Токаева в Москву первая беседа Путина с Токаевым, которую далее они продолжат в Кремле за неформальным обедом один на один. Очень важное общение», — сказал он.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, в ходе диалога будут обсуждаться все сферы сотрудничества РФ и Казахстана.

Песков также объяснил частые контакты глав государств. По его словам, Астана является стратегическим союзником Москвы, а беседы на уровне лидеров — неотъемлемая часть всеобъемлющих отношений двух стран.

Ранее Касым-Жомарт Токаев назвал партнерство Казахстана и России важным фактором Евразийской безопасности. Он также подчеркнул, что между Москвой и Астаной выстроены образцовые межгосударственные отношения.

