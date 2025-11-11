Раскрыт самый полезный метод приготовления кофе

Кардиолог Хосе Абельян заявил, что способ приготовления кофе влияет на здоровье человека. Самый полезный метод заваривания этого напитка он раскрыл изданию Deia.
Абельян рекомендовал пить исключительно фильтрованный кофе. Дело в том, что благодаря бумажному фильтру в бодрящем напитке снижается количество соединений, провоцирующих повышение уровня «плохого» холестерина в крови, пояснил он.
Также, продолжил доктор, фильтрованный кофе содержит меньше акриламида — вредного для здоровья вещества, образующегося при обжарке зерен. «Бумажный фильтр зарекомендовал себя как самый полезный вариант для любителей кофе», — заключил он.
Ранее руководительница направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова рассказала о плюсах и минусах разных видов сахара. По ее словам, рафинад почти не содержит полезных веществ.