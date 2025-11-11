Забота о себе
Раскрыт самый полезный метод приготовления кофе

Кардиолог Абельян: Фильтрованный кофе не повышает уровень холестерина
Илья Пятыго
Илья Пятыго

Фото: Freepik

Кардиолог Хосе Абельян заявил, что способ приготовления кофе влияет на здоровье человека. Самый полезный метод заваривания этого напитка он раскрыл изданию Deia.

Абельян рекомендовал пить исключительно фильтрованный кофе. Дело в том, что благодаря бумажному фильтру в бодрящем напитке снижается количество соединений, провоцирующих повышение уровня «плохого» холестерина в крови, пояснил он.

Также, продолжил доктор, фильтрованный кофе содержит меньше акриламида — вредного для здоровья вещества, образующегося при обжарке зерен. «Бумажный фильтр зарекомендовал себя как самый полезный вариант для любителей кофе», — заключил он.

Ранее руководительница направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова рассказала о плюсах и минусах разных видов сахара. По ее словам, рафинад почти не содержит полезных веществ.

