Раскрыта фабула обвинения в деле политика Гозмана

Гозмана обвинили в оправдании атак на Москву и взрыва на Крымском мосту

Политику и общественному деятелю Леониду Гозману (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, политику вменили оправдание атак беспилотников на Москву и взрыва на Крымском мосту. Он положительно высказался об инцидентах в интервью 18 августа 2023 года. Защита Гозмана настаивает на его невиновности.

Ранее сообщалось, что жена политика, обвиняемая в контрабанде, уехала в Израиль, где живет он сам.