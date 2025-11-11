Силовые структуры
19:09, 11 ноября 2025

Раскрыта фабула обвинения в деле политика Гозмана

Гозмана обвинили в оправдании атак на Москву и взрыва на Крымском мосту
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Политику и общественному деятелю Леониду Гозману (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предъявили обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, политику вменили оправдание атак беспилотников на Москву и взрыва на Крымском мосту. Он положительно высказался об инцидентах в интервью 18 августа 2023 года. Защита Гозмана настаивает на его невиновности.

Ранее сообщалось, что жена политика, обвиняемая в контрабанде, уехала в Израиль, где живет он сам.

