Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:31, 11 ноября 2025Забота о себе

Раскрыто настоящее влияние пропуска завтрака на здоровье

Врач Баррозу: Пропуск завтрака не приводит к инсулинорезистентности
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

Эндокринолог Рикардо Баррозу заявил, что пропуск завтрака не приводит к проблемам со здоровьем. Настоящее влияние первого приема пищи на самочувствие он раскрыл в беседе с изданием Metropoles.

«Инсулинорезистентность и набор веса возникают не из-за того, что вы пропускаете завтрак рано утром», — пояснил Баррозу. По его словам, гораздо важнее то, какую еду человек употребляет первой после пропуска первого приема пищи. «Если она сбалансирована и содержит полезные продукты, нет ничего плохого в том, чтобы отложить завтрак», — отметил врач.

Материалы по теме:
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Эндокринолог Густаво Франклин подчеркнул, что многие люди используют отсутствие голода по утрам как оправдание для того, чтобы позже компенсировать его фастфудом, сладостями или чрезмерным потреблением углеводов. Эти продукты являются вредными, причем они негативно сказываются на здоровье, если присутствуют на столе не только на завтрак, но и в любой другой прием пищи, предупредил доктор.

Ранее гастроэнтеролог Елена Пехотина призвала некоторых людей ограничить потребление хурмы. Так, этот продукт в чрезмерных количествах принесет вред при наличии сахарного диабета, утверждает она.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина пыталась угнать российский истребитель МиГ-31. Самолет с «Кинжалом» хотели направить к военной базе НАТО

    В России рассказали о влиянии цифрового рубля на наличные

    Российский «Охотник 4Х» оказался грозой украинской «Бабы-яги»

    В России замироточила предвещающая беду икона Николая Второго

    Еврокомиссия создаст разведывательный орган

    Раскрыты предпочтения поколений в России в выборе отдыха

    Москвичи будут работать рекордно мало предстоящей зимой

    Раскрыто настоящее влияние пропуска завтрака на здоровье

    Знакомый Усольцева оценил версию о побеге бесследно пропавшей в тайге семьи в Таиланд

    Новую войну на Ближнем Востоке предрекли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости