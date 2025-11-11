Ценности
Разница в росте Тейлор Свифт и Сабрины Карпентер на фото рассмешила пользователей сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Aeon / GC Images / Getty Images

Разница в росте американских певиц Тейлор Свифт и Сабрины Карпентер на новых фото рассмешила пользователей сети. Соответствующий пост появился на странице Just Jared в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитостей сняли во время похода на совместный ужин в Нью-Йорке. 35-летняя Свифт предстала перед камерами в трикотажной кофте с рукавами до локтя и плиссированной мини-юбке в клетку. Также она надела прозрачные колготки и красные туфли на массивной платформе и высоких каблуках. В свою очередь, 26-летнюю Карпентер запечатлели в бежевом плаще выше колена и черных туфлях с небольшими каблуками.

Пользователи высказались о кадрах в комментариях. «Боже мой, какая разница в размерах!», «Они перепутали обувь у выхода!», «Эта фотография такая смешная», «Белоснежка и ее гном», «Вилли Вонка и его умпа-лумпа», «Давид и Голиаф», — заявили юзеры.

В мае разница в росте американского актера Тома Круза и известного австралийского ведущего Ричарда Уилкинса на фото смутила пользователей сети.

