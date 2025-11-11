Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:41, 11 ноября 2025Культура

Роберт Паттинсон захотел еще раз сыграть в «Сумерках»

Роберт Паттинсон заявил, что готов еще раз сыграть в «Сумерках»
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: фильм «Сумерки. Сага. Новолуние»

Британский актер Роберт Паттинсон заявил, что готов еще раз сыграть в «Сумерках». Об этом он рассказал на шоу Variety «Детектор лжи», видео доступно на YouTube.

Коллега артиста Дженнифер Лоуренс решила спросить его, готов ли он сыграть еще в одном фильме франшизы. «Да, конечно! Это было бы отлично», — ответил Паттинсон, пошутив, что ему нравится «забирать работу у молодых актеров».

Он также добавил, что хотел бы сыграть 17-летнего, потому что он «зумер».

Ранее Роберт Паттинсон, исполнивший роль Бэтмена в фильме Мэтта Ривза, раскрыл подробности съемочного процесса второй части. Звезда «Сумерек» подтвердил информацию о том, что съемки стартуют в декабре 2025 года.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина целый год вербовала пилотов для угона МиГ-31. Летчику предлагали отравить командира экипажа и присылали фото с горой денег

    Главу евродипломатии призвали вернуться в школу из-за незнания истории

    Германия задумала увеличить финансирование помощи Украине

    Москвичке ампутировали кисти рук из-за связывания

    В московском ТЦ открыли бордель

    Кит чуть не проглотил ныряльщицу и попал на видео

    Ставку по семейной ипотеке в России захотели повысить до 12 процентов

    Раскрыт самый полезный метод приготовления кофе

    В ДТП с автобусом с российскими туристами в Египте появились жертвы

    В России объяснили попытку Украины угнать носитель гиперзвуковых «Кинжалов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости