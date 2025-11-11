Роберт Паттинсон захотел еще раз сыграть в «Сумерках»

Британский актер Роберт Паттинсон заявил, что готов еще раз сыграть в «Сумерках». Об этом он рассказал на шоу Variety «Детектор лжи», видео доступно на YouTube.

Коллега артиста Дженнифер Лоуренс решила спросить его, готов ли он сыграть еще в одном фильме франшизы. «Да, конечно! Это было бы отлично», — ответил Паттинсон, пошутив, что ему нравится «забирать работу у молодых актеров».

Он также добавил, что хотел бы сыграть 17-летнего, потому что он «зумер».

Ранее Роберт Паттинсон, исполнивший роль Бэтмена в фильме Мэтта Ривза, раскрыл подробности съемочного процесса второй части. Звезда «Сумерек» подтвердил информацию о том, что съемки стартуют в декабре 2025 года.