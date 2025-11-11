Бывший депутат Рады Царев: На Украине русский язык стал языком правды

На Украине на русском языке общаются люди, которые доверяют друг другу. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев, передает РИА Новости.

По его словам, для украинцев украинский язык стал «инструментом пафосной пропаганды». По этой причине, отметил экс-парламентарий, граждане Украины отказываются от него в пользу русского языка.

«Русский тем временем стал языком правды, которую используют в общении люди, доверяющие друг другу. Сегодня, если на Украине человек отвечает по-русски, это означает, что он свой», — объяснил Царев.

Ранее о том, что большинство граждан Украины продолжает общаться между собой на русском языке сообщали в российских силовых структурах. Отмечалось, что говорить на русском языке предпочитают более половины украинцев.