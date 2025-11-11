Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:15, 11 ноября 2025Россия

Россиян предупредили о вызывающем тяжелое поражение дыхательных путей вирусе

Роспотребнадзор предупредил о респираторно‑синцитиальном вирусе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Россиян предупредили о респираторно‑синцитиальном вирусе, вызывающем тяжелое поражение дыхательных путей. Релиз Роспотребнадзора оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Респираторно‑синцитиальный вирус (РСВ), упоминаемый в ряде сообщений СМИ, не является "новым вирусом". РСВ — хорошо известный и широко распространенный возбудитель острых респираторных заболеваний (ОРВИ). В отдельных сезонах возможно повышение заболеваемости, но это характерно для многих сезонных респираторных инфекций», — говорится в сообщении.

Вирус поражает клетки отделов дыхательных путей и является причиной широкого спектра респираторных заболеваний. Передается воздушно-капельным путем. По данным Роспотребнадзора, большинство детей переносят РСВ-инфекцию в первые два года жизни. В дальнейшем возможны повторные заражения, которые у здоровых людей в основном проходят легко.

В ведомстве добавили, что вакцин от большинства респираторных инфекций не существует.

Ранее инфекционист Вера Сережина заявила о том, что по всей России прокатились вспышки опасного вируса Коксаки. Она уточнила, что человек может заражаться вирусом Коксаки несколько раз, так как в отличие от других инфекций стойкий иммунитет к этому вирусу не формируется. Заражение может произойти не только через грязные руки, но и через воду, где вирус может жить до двух месяцев.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено об ударе возмездия за попытку ГУР угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом»

    Двое россиян доверились камерунцу в проведении секретного ритуала

    ЦСКА расторг контракт с канадским хоккеистом

    В Кремле рассказали об интересе в подробностях переговоров Трампа и Токаева

    В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

    В России раскрыли место запуска украинских БЭК по Туапсе

    Появились подробности о ходе взятия под контроль Купянска

    Армия России заняла населенный пункт в Запорожской области

    Российский аэропорт ввел ограничения на полеты

    Президент Польши пожаловался на отказ спецслужб встречаться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости