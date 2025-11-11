Россиян предупредили о вызывающем тяжелое поражение дыхательных путей вирусе

Роспотребнадзор предупредил о респираторно‑синцитиальном вирусе

Россиян предупредили о респираторно‑синцитиальном вирусе, вызывающем тяжелое поражение дыхательных путей. Релиз Роспотребнадзора оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Респираторно‑синцитиальный вирус (РСВ), упоминаемый в ряде сообщений СМИ, не является "новым вирусом". РСВ — хорошо известный и широко распространенный возбудитель острых респираторных заболеваний (ОРВИ). В отдельных сезонах возможно повышение заболеваемости, но это характерно для многих сезонных респираторных инфекций», — говорится в сообщении.

Вирус поражает клетки отделов дыхательных путей и является причиной широкого спектра респираторных заболеваний. Передается воздушно-капельным путем. По данным Роспотребнадзора, большинство детей переносят РСВ-инфекцию в первые два года жизни. В дальнейшем возможны повторные заражения, которые у здоровых людей в основном проходят легко.

В ведомстве добавили, что вакцин от большинства респираторных инфекций не существует.

Ранее инфекционист Вера Сережина заявила о том, что по всей России прокатились вспышки опасного вируса Коксаки. Она уточнила, что человек может заражаться вирусом Коксаки несколько раз, так как в отличие от других инфекций стойкий иммунитет к этому вирусу не формируется. Заражение может произойти не только через грязные руки, но и через воду, где вирус может жить до двух месяцев.