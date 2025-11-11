Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:23, 11 ноября 2025Путешествия

Российские сим-карты начали блокировать во время отдыха за границей

Россиянка пожаловалась на блокировку ее сим-карты во время отдыха в Италии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Операторы начали блокировать сим-карты отдыхающих за границей россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, российская туристка пожаловалась, что ее номер заблокировали во время отдыха в Италии. Это произошло за несколько часов до официального анонса ограничений. Сразу два российских провайдера перестали работать. Женщина вынуждена искать общественные точки с Wi‑Fi для связи с семьей.

Материалы по теме:
«Идеальная замена Европы без визы» Россияне массово едут в Аргентину. Чем их так влюбляет бедная и опасная страна?
«Идеальная замена Европы без визы»Россияне массово едут в Аргентину. Чем их так влюбляет бедная и опасная страна?
17 сентября 2024
Сим-карты россиян теперь блокируют после возвращения из-за границы. Власти объяснили, как вернуть доступ к интернету и СМС
Сим-карты россиян теперь блокируют после возвращения из-за границы. Власти объяснили, как вернуть доступ к интернету и СМС
10 ноября 2025

С блокировкой столкнулся и россиянин, который побывал в Белоруссии. Мужчина сделал верификацию для восстановления связи. Однако активация номера не прошла из-за внутренней ошибки системы.

Ранее сообщалось, что после возвращения из-за границы жители России столкнулись с массовыми ограничениями работы сим-карт. Подобные изменения призваны бороться со «спящими» сотовыми номерами, которые могут использоваться для атаки БПЛА или незаконной продажи за рубежом.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали два региона России на удалении тысячи километров от границы с Украиной

    Антимонопольщики возбудили дело в отношении застройщика ЛСР

    Сбивший 142 гексакоптера в зоне СВО российский боец раскрыл детали воздушных боев с ВСУ

    Число пострадавших во время похорон в Чечне выросло в два раза

    В России высказались об идее увеличить выплаты к пенсии в два раза

    В Подмосковье построили вип-ЖК для белок

    В Раде заявили о преувеличении важности двух регионов

    Раскрыты дата и место похорон Владимира Симонова

    Политик из Германии отказался видеть угрозу в лице России

    Военный высказался о сроках перехода Красноармейска под контроль России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости