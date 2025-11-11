Российские сим-карты начали блокировать во время отдыха за границей

Россиянка пожаловалась на блокировку ее сим-карты во время отдыха в Италии

Операторы начали блокировать сим-карты отдыхающих за границей россиян. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, российская туристка пожаловалась, что ее номер заблокировали во время отдыха в Италии. Это произошло за несколько часов до официального анонса ограничений. Сразу два российских провайдера перестали работать. Женщина вынуждена искать общественные точки с Wi‑Fi для связи с семьей.

С блокировкой столкнулся и россиянин, который побывал в Белоруссии. Мужчина сделал верификацию для восстановления связи. Однако активация номера не прошла из-за внутренней ошибки системы.

Ранее сообщалось, что после возвращения из-за границы жители России столкнулись с массовыми ограничениями работы сим-карт. Подобные изменения призваны бороться со «спящими» сотовыми номерами, которые могут использоваться для атаки БПЛА или незаконной продажи за рубежом.