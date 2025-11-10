Сим-карты россиян теперь блокируют после возвращения из-за границы. Власти объяснили, как вернуть доступ к интернету и СМС

Россиянам после возвращения из-за границы начали приходить уведомления о временной блокировке их сим-карт. Как сообщают мобильные операторы, доступ к интернету будет ограничен на 24 часа.

«Для снятия ограничения по возвращении вам поступит СМС от оператора для прохождения авторизации», — говорится в сообщении, которое получил один из читателей Ura.ru, вернувшийся из-за границы.

Подобные изменения призваны бороться со «спящими» сим-картами, которые могут использоваться для беспилотников или незаконной продажи за рубежом, отмечает агентство. При этом некоторые сервисы остаются доступными, в частности, звонки.

Для сим-карт ввели «период охлаждения»

О том, что для российских сим-карт решили ввести 24-часовой «период охлаждения», «Коммерсантъ» сообщил 10 ноября. В течение суток нельзя будет воспользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС. Кроме того, «период охлаждения» может начаться автоматически, если сим-карта была неактивна в течение 72 часов и более.

«Тем не менее, по словам источника, власти утвердили механизм, который должен сократить время "охлаждения": на телефон будет приходить СМС со ссылкой, по которой абоненту нужно будет перейти и ввести так называемую капчу», — говорится в материале. После этого сим-карта вновь заработает в полном объеме.

При этом один из источников отметил, что вопрос, есть ли у всех операторов связи техническая возможность реализации подобного комплекса мер, остается открытым.

«Период охлаждения» могут применять для борьбы с БПЛА

Как сообщил коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар, «период охлаждения» могут ввести для того, чтобы ограничить сим-карты, которые используются для беспилотников.

«Введение "периода охлаждения" для сим-карт вполне может применяться в качестве меры противодействия беспилотникам, используемым для атак на российскую инфраструктуру»,— подтвердил гендиректор и основатель компании «Флай Дрон» Никита Данилов.

По словам партнера практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Романа Тиняева, подобные и более жесткие меры используются в других странах, особенно там, где остро стоит вопрос национальной безопасности и борьбы с терроризмом.

«Например, в США закон требует идентификации владельца сим-карты, в Израиле введены строгие процедуры проверки сим-карт, особенно в зонах конфликта, в Индии блокируются мобильный интернет и звонки на несколько часов», — отметил эксперт.

В России допустили отключение от мирового интернета при вмешательстве в выборы

Российский сегмент интернета могут отключить от мировой сети в случае вмешательства в президентские выборы, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, ранее фиксировались попытки повлиять на выборы через интернет. В частности, атакам подвергалась платформа дистанционного электронного голосования.

Депутат отметил, что попытки вмешательства уже фиксировались и на губернаторских выборах в 2025 году. Также ограничения доступа в интернет вводятся из-за ситуации с воздушной безопасностью.