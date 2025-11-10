Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:42, 10 ноября 2025Интернет и СМИ

Россиянам начали блокировать сим-карты после возвращения из-за границы

Ura.ru: В России начали блокировать сим-карты после возвращения из-за границы
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: LanKS / Shutterstock / Fotodom

Россиянам после возвращения из-за границы начали приходить уведомления о временной блокировке их сим-карт. Об этом сообщает издание Ura.ru.

«После возвращения из-за границы доступ к мобильному интернету будет ограничен на 24 часа. Для снятия ограничения по возвращении вам поступит СМС от оператора для прохождения авторизации», — говорится в сообщении, которое получил один из читателей издания, вернувшийся из-за границы.

О том, что в России начнут блокировать сим-карты граждан, которые ранее находились в международном роуминге, стало известно 7 ноября. В течение суток россиянам, вернувшимся из-за границы, нельзя будет пользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС. Чтобы вернуть эти функции, пользователям нужно перейти по ссылке из сообщения и ввести капчу. Отмечалось, что подобная мера направлена на ограничение работы сим-карт, которые используются при атаках беспилотников.

В ноябре в России вступил в силу закон об ограничении количества сим-карт. Теперь граждане могут регистрировать на себя не более 20 абонентских номеров, а мигранты — не более 10.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Прошедший «бахмутскую мясорубку» вагнеровец написал книгу о штурме города. Ветераны ЧВК обвинили его во лжи и пригрозили кувалдой

    Москвичам пообещали хорошую погоду

    Ведущая шоу «Давай поженимся!» стала бабушкой во второй раз

    Посольство России отреагировало на взрыв в Нью-Дели

    Названы лучшие города мира в 2026 году

    Суд взыскал с российского чиновника почти миллиард рублей

    Акинфеев пожаловался на проводы из сборной России коротким роликом

    Медведев провел совещание по вопросам безопасности

    Россиян предупредили об опасности полного отказа от соли

    Трамп заступился за право заключенного носить дреды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости