Россиянам начали блокировать сим-карты после возвращения из-за границы

Ura.ru: В России начали блокировать сим-карты после возвращения из-за границы

Россиянам после возвращения из-за границы начали приходить уведомления о временной блокировке их сим-карт. Об этом сообщает издание Ura.ru.

«После возвращения из-за границы доступ к мобильному интернету будет ограничен на 24 часа. Для снятия ограничения по возвращении вам поступит СМС от оператора для прохождения авторизации», — говорится в сообщении, которое получил один из читателей издания, вернувшийся из-за границы.

О том, что в России начнут блокировать сим-карты граждан, которые ранее находились в международном роуминге, стало известно 7 ноября. В течение суток россиянам, вернувшимся из-за границы, нельзя будет пользоваться мобильным интернетом и отправлять СМС. Чтобы вернуть эти функции, пользователям нужно перейти по ссылке из сообщения и ввести капчу. Отмечалось, что подобная мера направлена на ограничение работы сим-карт, которые используются при атаках беспилотников.

В ноябре в России вступил в силу закон об ограничении количества сим-карт. Теперь граждане могут регистрировать на себя не более 20 абонентских номеров, а мигранты — не более 10.