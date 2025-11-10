Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:06, 10 ноября 2025Интернет и СМИ

В Госдуме допустили отключение России от мирового интернета при вмешательстве в выборы

Депутат Чепа: Россию могут отключить от мировой сети при вмешательстве в выборы
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский сегмент интернета могут отключить от мировой сети в случае вмешательства в президентские выборы. Своим мнением в разговоре с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, ранее фиксировались попытки повлиять на выборы через интернет. В частности, атакам подвергалась платформа дистанционного электронного голосования.

«Я уверен, что количество атак в 2026 году будет увеличиваться. Здесь основную роль будет играть интернет. Как это не печально, как это не сложно, но они вынуждены будут, наверное, его останавливать», — заявил депутат, добавив, что попытки вмешательства фиксировались и на губернаторских выборах в 2025 году.

Также ограничения интернета вводятся из-за ситуации с воздушной безопасностью, отметил Чепа.

С 1 марта 2026 года Роскомнадзор получит право оперативно реагировать на угрозы устойчивости, безопасности и целостности российского сегмента интернета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Лукойл» объявил форс-мажор на одном из крупнейших в мире месторождений нефти. Компания может полностью выйти из проекта

    Выбор Шойгу вместо Лаврова для поездки в Египет объяснили

    «Кошелек» Зеленского внесли в «Миротворец»

    24 человека пострадали от взрыва автомобиля в Индии

    В США заметили ядерный ответ «Буревестнику»

    Пашинян вспомнил лозунг «Ленин, партия, Горбачев»

    В посольстве страны Европы пообещали выдавать россиянам туристические визы

    Россиянка с сожителем получили 36 лет колонии за изнасилование и истязание дочери

    В Госдуме допустили отключение России от мирового интернета при вмешательстве в выборы

    Группа «Тутси» неожиданно охарактеризовала песни Кадышевой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости