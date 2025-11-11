ВС России начали применять при штурме схожую с маневрами известного анархиста тактику

Эксперт Дандыкин: ВС РФ отказались от БТР и БМП при штурме городов из-за дронов

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России начали применять при штурме городов тактику, схожую с маневрами известного анархиста времен Гражданской войны Нестора Махно. Таким мнением он поделился с изданием «Ридус», комментируя видео захода российских подразделений в Красноармейск (украинское название - Покровск).

По словам Дандыкина, из-за дроновой опасности бойцы Российской армии перестали использовать бронетранспортеры (БТР), боевые машины пехоты (БМП) и бронеавтомобили. Вместо них военные стали передвигаться на мотоциклах, квадроциклах и легких автомобилях.

«Штурмовые группы должны быть максимально маневренными. Чем-то это напоминает тактику Нестора Махно, который воевал в тех же краях на тачанках», — объяснил эксперт, уточнив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) тоже перестали использовать тяжелую технику.

Капитан первого ранга запаса заметил, что противник отказался от дорогих немецких танков Leopard 2, потому что от них нет практически никакой пользы.

Во вторник, 11 ноября, Министерство обороны России доложило о взятой под контроль восточной части Купянска. В оборонном ведомстве уточнили, что в боестолкновениях в городе принимают участие штурмовые отряды 6-й армии ВС РФ. Они продолжают уничтожение окруженной группировки противника.