Российские войска уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области

Группировка войск «Восток» уничтожила командный пункт ВСУ в Запорожской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Восток» выявили и уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом рассказал командир роты с позывным Джигит, передает РИА Новости.

Он рассказал, что разведка заметила частые привозы продуктов в этот пункт. После этого когда разведданные были подтверждены, координаты цели были переданы авианаводчикам. В итоге от 10 до 12 военных ВСУ были ликвидированы.

Ранее половина группировки ВСУ сбежала из Рыбного в Днепропетровской области, чтобы не вступать в ближний бой с российскими войсками. Об этом сообщил разведчик 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск «Восток» с позывным Малек.

До этого военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что ВСУ не в состоянии замедлить продвижение армии России в Запорожской области. По его словам, после освобождения российскими войсками поселка Успеновка линия обороны ВСУ на востоке региона «рухнула».

