Половина группировки ВСУ сбежала из Рыбного перед ближним боем

Половина группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежала из Рыбного в Днепропетровской области, чтобы не вступать в ближний бой с российскими войсками. Об этом сообщил разведчик 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск Восток с позывным Малек, передает ТАСС.

Он рассказал, что его подразделение скрытно подобралось к Рыбному с восточной стороны, выждав пролет дронов ВСУ. После этого начался ближний бой, но половина украинских военных убежала.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВСУ эвакуируют население в Днепропетровской области для занятия их домов.

До этого Российская армия взяла под контроль населенные пункты Новое и Сладкое Запорожской области. Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям четырех бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Даниловка, Орестополь и Покровское Днепропетровской области, а также Доброполье Запорожской области.