Рогов раскрыл детали эвакуации Киевом жителей Днепропетровской области

Рогов: ВСУ эвакуируют население в Днепропетровской области для занятия их домов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) эвакуируют население в Днепропетровской области для занятия их домов. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Цель противника – как можно больше вывезти людей, чтобы они не передавали координаты нахождения ВСУ российской армии, а также использовать опустевшие жилые дома и квартиры как пункты временной дислокации для своих боевиков и складирования оружия», — рассказал чиновник.

Рогов отмечает, что эвакуация проходит в 50-ти километровой зоне, находящейся под контролем украинской армии.

Ранее министерство развития территорий Украины сообщало, что принято решение об эвакуации несовершеннолетних из ряда населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. По информации ведомства, действия согласованы с родителями и их законными представителями.