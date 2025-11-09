Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:32, 9 ноября 2025Бывший СССР

Украина начала эвакуировать детей из приграничной с Россией области

Власти Украины начали эвакуацию несовершеннолетних из Днепропетровской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украинские власти приняли решение об эвакуации несовершеннолетних из ряда населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом в Telegram сообщает Министерство развития территорий Украины.

«Согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями», — говорится в публикации.

При этом ведомство не согласовало конкретный перечень занимаемых Вооруженными силами Украины населенных пунктов, из которых предусмотрена эвакуация.

Ранее директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко заявил, что зимой киевляне могут столкнуться с эвакуацией.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Разрешите доложиться». Потерявший обе ноги боец обратился к Путину. Два года назад президента просили повлиять на него

    У пенсионерки похитили более 27,8 миллиона рублей

    Россиян предупредили о пугающей способности умных колонок

    Петербурженку наказали за уличный концерт

    Футболист «Бенфики» признался в распространении детского порно

    Бывший эксперт ООН двумя словами отреагировал на новую меру ЕС против России

    Украина начала эвакуировать детей из приграничной с Россией области

    В Нью-Йорке начали готовиться к введению войск

    Минобороны отчиталось о сбитых над Россией дронах ВСУ

    Россиянок раскритиковали за «размножение за деньги»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости