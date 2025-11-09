Украина начала эвакуировать детей из приграничной с Россией области

Власти Украины начали эвакуацию несовершеннолетних из Днепропетровской области

Украинские власти приняли решение об эвакуации несовершеннолетних из ряда населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом в Telegram сообщает Министерство развития территорий Украины.

«Согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями», — говорится в публикации.

При этом ведомство не согласовало конкретный перечень занимаемых Вооруженными силами Украины населенных пунктов, из которых предусмотрена эвакуация.

Ранее директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко заявил, что зимой киевляне могут столкнуться с эвакуацией.