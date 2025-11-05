Бывший СССР
Киеву предрекли эвакуацию зимой

На Украине предрекли эвакуацию Киеву при отключении ТЭЦ на три дня
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
В Киеве необходимо будет объявлять эвакуацию населения при отключениях теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко, передает «Страна.ua».

«Если в Киеве отключены ТЭЦ и в течение трех дней при температуре минус 10 градусов Цельсия и ниже нет перспективы восстановления, то Киев должен объявлять слив воды из домов и эвакуацию», — заявил Харченко.

По его словам, украинской столице грозит техногенная катастрофа при разрушении котлов на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов заявил, что удары России по энергоинфраструктуре Украины заметно снижают боеспособность вооруженных сил страны (ВСУ). Собеседник «Ленты.ру» добавил, что атаки на энергоинфраструктуру неизбежно влияют и на жизнь мирного населения.

