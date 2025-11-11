Путешествия
Российский тревел-блогер побывал в США и назвал доброту американцев фальшью и лицемерием

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Stephanie Keith / Getty Images

Российский тревел-блогер побывал в США и назвал доброту американцев фальшью и лицемерием. Наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Автор материала отметил, что с помощью телевидения и кинематографа американцы создали себе образ добрых и сострадательных людей, которые умеют любить и помогают друг другу. Однако на деле это не является правдой, подчеркнул он.

«Все дело в том, что вся жизнь американцев — это беспрестанное создание имиджа, они всегда, ежеминутно и ежечасно, занимаются только тем, что создают, и затем всеми силами стараются поддержать свою репутацию добрых и любезных людей, примерных семьянинов и членов общества, заботящихся о каждом нуждающемся», — заключил россиянин.

Ранее этот блогер побывал в США и раскрыл общие черты русских и американцев. По его сообщению, их объединяет слепое следование навязанным стереотипам.

