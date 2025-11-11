Силовые структуры
Российскую школьницу из «бойцовского клуба» изолировали

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «СУ СКР по Краснодарскому краю»

В Краснодаре изолировали школьницу из «бойцовского клуба». Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, в сентябре группа из шести подростков из хулиганских побуждений избили сверстников. Следователи задержали двоих, принимавших наиболее активное участие в противоправных действиях, а также 15-летнюю девочку, которую поместили в специализированное учреждение закрытого типа из-за особенностей ее здоровья. Остальным подросткам суд избрал иные меры пресечения.

Следователи ведут сбор и закрепление доказательной базы, также устанавливают возможных других участников группы. В отношении задержанных решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

По словам местных жителей, 16-летняя организаторша живет на съемной квартире с пятью или шестью гражданами и без родителей. Она состоит на учете в МВД. Россияне рассказали, что мать девочки отказалась от нее. Местонахождение женщины неизвестно. Прокуратура организовала проверку надзорных органов и родителей.

Ранее сообщалось, что девочка с выбитыми зубами организовала «бойцовский клуб» в российском городе.

.
