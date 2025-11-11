Силовые структуры
Силовые структуры
Спецслужбы ФРГ захотели эксгумировать останки бойцов вермахта в российском регионе

ФСБ объявило предостережение немецкой НПО после попытки эксгумации солдат
В Волгоградской области ФСБ объявило предостережение немецкой организации «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями» после попытки незаконной эксгумации. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агенства, ФСБ предотвратила попытку правительства и спецслужб ФРГ провести пропагандистскую акцию в Волгоградской области, незаконно перезахоронив солдат вермахта. В волгоградском филиале НПО были проведены обыски и обнаружены незаконно эксгумированные останки неопознанных солдат.

ФСБ объявило официальное предостережение представителю организации по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

Ранее ФСБ России рассекретила архивы о зверствах немецко-фашистских войск на Западной Украине в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

