«Спецтрибунал» против России оказался под угрозой из-за нехватки финансирования

Euronews: «Спецтрибунал» против России оказался под угрозой

«Спецтрибунал» против России, над которым сейчас работает Совет Европы, оказался под угрозой из-за недостатка финансирования. Об этом пишет Euronews со ссылкой на источники.

Как утверждается, европейским странам трудно выполнять финансовые обязательства без поддержки Соединенных Штатов. Спонсоры также опасаются, что администрация главы Белого дома Дональда Трампа продолжит отказываться от участия в многосторонних инициативах. Это и затрудняет сбор средств на запуск так называемого «спецтрибунала».

Основными спонсорами являются страны G7. При этом, по данным источников, Франция, Германия, Италия и Великобритания не проявляют активного участия в реализации «спецтрибунала».

В начале октября генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе объявил о масштабной подготовке так называемого «спецтрибунала» против России. Также он отметил, что проект потребует финансовой поддержки стран — членов СЕ. О сроках запуска «спецтрибунала» Берсе не упомянул.

Соглашение о создании «спецтрибунала» против России было принято 25 июня. В подписании принял участие Владимир Зеленский.