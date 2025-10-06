Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Ален Берсе объявил о масштабной подготовке так называемого спецтрибунала против России.
Тем временем мы запустили огромный объем работы. Ведется вся необходимая подготовка к созданию трибунала. Мы готовы активировать передовую команду для подготовки всех необходимых составляющих
Он заметил, что для функционирования «спецтрибунала» предстоит подумать о правовых инструментах, инфраструктуре и подборе персонала в команду. Кроме того, Берсе заявил, что проект потребует финансовой поддержки стран-членов СЕ. О сроках запуска «спецтрибунала» Берсе не упомянул, подчеркнув, что пока процесс не до конца находится в руках организации.
Соглашение о создании «спецтрибунала» против России было принято 25 июня. В подписании приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и генсек СЕ Ален Берсе. Документ призван предотвратить «дублирование судебных преследований на национальном уровне».
В России подготовку «спецтрибунала» назвали пиар-акцией
Совместный «спецтрибунал» Киева и Совета Европы против России создан исключительно ради пиара. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
Все это ни о чем, просто очередные бредовые идеи. Мы слышали много похожего и от депутатов Верховной Рады, и от президента Украины Владимира Зеленского. Но за всеми этими заявлениями не стоит ровно ничего
Чепа подчеркнул, что даже если трибунал удастся реализовать, его решения никак не повлияют на Россию и ее связи с другими странами.
В Кремле также оценили новость о подготовке «спецтрибунала». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Москва не собирается никак реагировать на подобные планы Украины и Европы.
Трибунал против РФ назвали способом отнять деньги у Евросоюза
Создание «спецтрибунала» против России является способом отнять деньги у граждан Европы. Таким мнением поделился замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов.
«По факту же данный псевдотрибунал — это еще один способ отнять деньги у европейского населения, о чем прямо заявил генсек Совета Европы Ален Берсе», — заметил он.
Венедиктов добавил, что европейские власти уже давно думали насчет создания «карательного органа», который мог бы работать совместно с Международным уголовным судом.