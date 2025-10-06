Мир
11:46, 6 октября 2025Мир

«Мы запустили огромный объем работы». Генсек Совета Европы объявил о подготовке «спецтрибунала» по России

Генсек СЕ Берсе: ведется большая работа над спецтрибуналом против РФ
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Ален Берсе объявил о масштабной подготовке так называемого спецтрибунала против России.

Тем временем мы запустили огромный объем работы. Ведется вся необходимая подготовка к созданию трибунала. Мы готовы активировать передовую команду для подготовки всех необходимых составляющих

Ален Берсегенеральный секретарь Совета Европы

Он заметил, что для функционирования «спецтрибунала» предстоит подумать о правовых инструментах, инфраструктуре и подборе персонала в команду. Кроме того, Берсе заявил, что проект потребует финансовой поддержки стран-членов СЕ. О сроках запуска «спецтрибунала» Берсе не упомянул, подчеркнув, что пока процесс не до конца находится в руках организации.

Соглашение о создании «спецтрибунала» против России было принято 25 июня. В подписании приняли участие президент Украины Владимир Зеленский и генсек СЕ Ален Берсе. Документ призван предотвратить «дублирование судебных преследований на национальном уровне».

Фото: katatonia82 / Shutterstock / Fotodom

В России подготовку «спецтрибунала» назвали пиар-акцией

Совместный «спецтрибунал» Киева и Совета Европы против России создан исключительно ради пиара. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Все это ни о чем, просто очередные бредовые идеи. Мы слышали много похожего и от депутатов Верховной Рады, и от президента Украины Владимира Зеленского. Но за всеми этими заявлениями не стоит ровно ничего

Алексей Чепадепутат Госдумы

Чепа подчеркнул, что даже если трибунал удастся реализовать, его решения никак не повлияют на Россию и ее связи с другими странами.

В Кремле также оценили новость о подготовке «спецтрибунала». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Москва не собирается никак реагировать на подобные планы Украины и Европы.

Трибунал против РФ назвали способом отнять деньги у Евросоюза

Создание «спецтрибунала» против России является способом отнять деньги у граждан Европы. Таким мнением поделился замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов.

«По факту же данный псевдотрибунал — это еще один способ отнять деньги у европейского населения, о чем прямо заявил генсек Совета Европы Ален Берсе», — заметил он.

Венедиктов добавил, что европейские власти уже давно думали насчет создания «карательного органа», который мог бы работать совместно с Международным уголовным судом.

