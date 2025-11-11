Россия
Из-за жителей Кавказа медики взвинтили цены на один вид интимной пластики

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Из-за ажиотажного спроса среди жителей Кавказа медики Дагестана взвинтили цены на один вид пластических операций — «восстановление девственности». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным авторов издания, в сравнении с данными за прошлый год спрос на гименопластику в регионе вырос на 120 процентов, а стоимость услуг — на 100 процентов. В итоге вместо 35 тысяч рублей за восстановление девственной плевы в регионе отдают минимум 70 тысяч рублей.

В публикации Дагестан называется центром интим-пластики, ранее им якобы являлась Чечня. Отмечается, что чаще всего интимную пластику в регионе делают местные жительницы, уроженки других регионов Северного Кавказа и центральной России, которым захотелось «получить новый опыт».

Известно, что у дагестанских мужчин популярна другая операция — по изменению формы ушей. Их ломают по специальным схемам, чтобы придать мужчинам вид настоящих борцов.

