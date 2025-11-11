Средства ПВО за два часа отразили атаку БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за 2 часа сбили 9 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об отражении атаки сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени.

В частности, четыре БПЛА уничтожили на территории Ростовской области. Еще три дрона сбили в Брянской области. Кроме того, по одному беспилотнику поразили в Курской и Орловской областях.

Ранее стало известно, что в ночь на вторник, 11 ноября, силы ПВО сбили 37 дронов ВСУ над регионами России. Больше всего — 10 — было уничтожено над Крымом.