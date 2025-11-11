Мир
23:26, 11 ноября 2025Мир

США будут праздновать дни победы «во всех войнах»

Трамп: США будут праздновать день победы в Первой мировой и «в остальных» войнах
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Америки Дональд Трамп заявил о том, что США теперь будут праздновать победы в Первой мировой и Второй мировой войне, а также «во всех остальных», пишут РИА Новости.

«Отныне мы будем праздновать день победы в Первой мировой войне, во Второй мировой войне и, честно говоря, во всех остальных», — высказался Трамп.

Ранее президент Америки в очередной раз заявил о том, что его страна победила во Второй мировой и Первой мировой войне, даже не упомянув о ключевой роли Советского Союза в победе над фашистской Германией. Но признался, что смотрел празднование Дня Победы в России.

