Трамп посмотрел празднование Дня Победы в России

Трамп признался, что смотрел празднование Дня Победы в России

Президент США Дональд Трамп признался, что смотрел празднование Дня Победы в России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Но когда я вижу, как другие страны отмечают День Победы — я смотрел за этим, я видел Великобританию, я видел Россию, как они праздновали День Победы во Второй мировой войне, — и я сказал: нам тоже нужен День Победы», — отметил он.

В октябре американский лидер, выступая в израильском Кнессете, вновь заявил, что Соединенные Штаты выиграли в Первой и Второй мировых войнах. Также глава Белого дома указал на то, что в какой-то момент страна утратила решимость в военной политике.

До этого президент США подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны. Ведомство переименовано на время президентского срока Трампа.