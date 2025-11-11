Мир
14:57, 11 ноября 2025

США потребовали изменить антироссийскую резолюцию ООН

Kyiv Post: США требуют изменить антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Segar / File Photo / Reuters

Представительство США в ООН требует изменить антироссийскую резолюцию Генассамблеи Всемирной организации по Украине. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Kyiv Post.

«Американская сторона настаивает на том, чтобы резолюция была пересмотрена (...) без отсылок к "территориальной целостности" или "агрессии"», — передает издание.

Источники отмечают, что страны Евросоюза пытаются добиться изменения позиции Вашингтона. «Это еще один пример отхода Вашингтона от основных интересов Украины в критический дипломатический момент», — указывает Kyiv Post.

Ранее Сенат США внес на рассмотрение резолюцию, призывающую страны «Большой семерки» изъять суверенные активы России и передать их Украине.

