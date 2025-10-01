В США выступили за изъятие суверенных активов России

РИА Новости: В Сенате США захотели изъять активы России и передать их Киеву

Власти США, а также стран «Группы семи» и Европейского союза должны изъять суверенные активы России и передать их Украине. Соответствующую резолюцию, как пишет РИА Новости, внесли в Сенате США.

Российские деньги, по мысли инициаторов этого документа, следует передать украинским властям траншами, которые составят не меньше десяти миллиардов долларов в месяц.

Автором резолюции оказался сенатор-республиканец Джон Кеннеди. В роли соавторов выступили демократы Ричард Блюментал, Шелдон Уайтхаус, а кроме них республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддерживает выдачу беспроцентного кредита Украине за счет активов России. Речь идет о сумме в 140 миллиардов евро.

Также известно, что план финансирования Киева за счет замороженных активов российского Центробанка вызвал разногласия в Европейском центральном банке и странах Европейского союза.