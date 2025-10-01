Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:31, 1 октября 2025Экономика

В США выступили за изъятие суверенных активов России

РИА Новости: В Сенате США захотели изъять активы России и передать их Киеву
Кирилл Луцюк

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Власти США, а также стран «Группы семи» и Европейского союза должны изъять суверенные активы России и передать их Украине. Соответствующую резолюцию, как пишет РИА Новости, внесли в Сенате США.

Российские деньги, по мысли инициаторов этого документа, следует передать украинским властям траншами, которые составят не меньше десяти миллиардов долларов в месяц.

Автором резолюции оказался сенатор-республиканец Джон Кеннеди. В роли соавторов выступили демократы Ричард Блюментал, Шелдон Уайтхаус, а кроме них республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддерживает выдачу беспроцентного кредита Украине за счет активов России. Речь идет о сумме в 140 миллиардов евро.

Также известно, что план финансирования Киева за счет замороженных активов российского Центробанка вызвал разногласия в Европейском центральном банке и странах Европейского союза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе сообщили Украине плохие новости по ракетам Tomahawk

    Услугами российской спутниковой компании воспользовались 60 стран

    Доллар упал до минимума к евро и иене

    Российским туристам рекомендовали отложить поездки на Мадагаскар из-за протестов

    Россиянам рассказали о правилах подготовки дачи к зиме

    Президент Киргизии предложил смертную казнь за преступления против детей и женщин

    Российский военный с пулей в голове улыбнулся, сказал «вот так мы воюем» и попал на видео

    В Берлине появились листовки с призывом воевать на Украине

    В Баку рассказали подробности расследования авиакатастрофы AZAL

    В Финляндии выступили со срочным призывом по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости